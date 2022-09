Bundeskabinett stimmt der Einführung des Bürgergelds zu

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat am Mittwoch der Einführung des Bürgergelds zugestimmt. Diese neue Form der Grundsicherung soll ab Januar 2023 das jetzige Hartz-IV-System ablösen. Die Regelsätze werden schneller als bisher an die Inflation angepasst. Der Regelsatz wird für Alleinstehende um rund 50 Euro auf 502 Euro erhöht. Innerhalb der ersten sechs Monate soll weitgehend auf Sanktionen verzichtet werden, etwa wenn Leistungsbezieher eine zumutbare Arbeit ablehnen. Bei Versäumnisse eines Termins sollen Leistungskürzungen aber weiter möglich sein. Das Nachholen von Berufsabschlüssen soll künftig drei statt zwei Jahre gefördert werden. Außerdem ist eine Weiterbildungsprämie vorgesehen.

"Das Kabinett ist sich einig: Das neue Bürgergeld bietet Sicherheit und eröffnet Chancen. Es orientiert sich an der bevorstehenden Inflationsrate und ist weniger bürokratisch", erklärte Bundeskanzler Olaf Scholz auf dem Kurznachrichtendienst Twitter nach der Kabinettssitzung. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sieht in der zentralen sozialpolitischen Reform der Ampel-Koalition ein Schritt hin zur effektiven Hilfe für Menschen in Grundsicherung.

"Das alte System war eines, das in der damaligen Zeit war", sagte Heil im ARD-Morgenmagazin hervor. "Wir haben eine ganz andere Lage am Arbeitsmarkt, die geprägt ist von Arbeits- und Fachkräftemangel." Mit dem Nachholen von Berufsabschlüssen wolle die Regierung Brücken aus der Arbeitslosigkeit bauen. Mit dem neuen Bürgergeld, dem noch der Bundestag zustimmen muss, soll Vermögen in Höhe von bis zu 60.000 Euro und die Angemessenheit der Wohnung künftig erst nach 24 Monaten Bürgergeldbezug überprüft werden. Nach Ablauf dieser Karenzzeit von 24 Monaten ist ein höheres Schonvermögen als bisher vorgesehen, das trotz Leistungsbezug unangetastet bleiben soll. Rücklagen für die Altersvorsorge werden ebenfalls besser geschützt.

Für Auszubildende, Schüler und Studierende, die Bürgergeld beziehen, gelten höhere Freibeträge für die Ausbildungsvergütung oder den Nebenjob.

Insgesamt will die Regierung mit dem Bürgergeld auch die Bürokratie mindern.

Sozialverband fordert höhere Leistungen

Der Sozialverband Deutschland (SoVD) sieht die geplante Höhe der Leistungen kritisch. "Das ist einfach zu wenig. Wir bleiben hier bei unserer Forderung von 650 Euro und 100 Euro sofort für den Übergang. Denn die Betroffenen in Grundsicherung leiden schon jetzt unter explodierenden Preisen und einer immer weiter steigenden Inflation", erklärte SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier. Ähnlich äußerte sich die Linkspartei.

Positive wertete der Sozialverband allerdings die Pläne für die Karenzzeit von Vermögen und Angemessenheit der Wohnung. "In der Krise verlieren viele Menschen unerwartet ihre Arbeit - sie müssen nun nicht mehr ihr Vermögen verbrauchen oder sofort umziehen. Die neuen Karenzzeit für Vermögen und Wohnen gibt den Menschen Sicherheit und gleichzeitig die Chance, sich auf das Wesentliche konzentrieren zu können - ihre Jobsuche", so Engelmeier.

Wirtschaft und Union sehen Pläne kritisch

Aus den Reihen der Wirtschaftsverbände hat es im Vorfeld Kritik an dem geplanten höheren Schonvermögen und Wegfall von Sanktionen gegeben. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger erklärte, dass das Bürgergeld die Menschen nicht zurück in den Arbeitsmarkt führen werde. "Gerade jetzt, wo wir überall Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel haben, da sollten wir alles tun, um die Menschen zurück in den Arbeitsmarkt zu führen", sagte Dulger. Der Bundesverband Der Mittelstand BVMW befürchtet, dass sich mit dem Bürgergeld die Chancen auf eine Vermittlung von Arbeitslosen weiter verschlechtern.

Auch das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) sieht die Pläne kritisch. "Der Wegfall jeglicher Sanktionierung für Pflichtverletzungen in den ersten sechs Monaten des Bürgergeld-Bezugs setzt keine Anreize, sich frühzeitig um eine Wiederbeschäftigung zu kümmern", sagte IW-Chef Michael Hüther der Rheinischen Post. "Dabei wissen wir aus der Arbeitsmarktforschung, dass mit jedem weiteren Tag in der Arbeitslosigkeit die Chance auf Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt sinkt. Sanktionen sind dabei wichtige und effektive Instrumente, die jedem faire Chancen bieten."

Er warnte zudem, dass die geplanten abgeschwächten Voraussetzungen des Bezuges von Bürgergeld neue Frühverrentungspfade eröffneten. Sinnvolle Neuerungen bestünden dagegen in der Stärkung der Weiterbildung und der Einführung von beschäftigungsbegleitendem Coaching. Die Union sieht im Bürgergeld einen Fehlanreiz im Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit . "Der Grundsatz des Forderns und Förderns wird durch das Bürgergeld weiter eingeschränkt", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt der Augsburger Allgemeinen. "Das kann gerade dazu führen, dass der Leistungsbezug zementiert wird und Demotivation statt Arbeitsaufnahme gefördert wird", warnte Dobrindt.

