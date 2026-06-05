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05.06.2026 17:24:38
Bundeskanzler begrüßt Selenskyjs Gesprächsangebot an Putin
TIVAT (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat das Angebot des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu direkten Gesprächen mit Kremlchef Wladimir Putin begrüßt. Er machte am Rande des EU-Westbalkan-Gipfels in Montenegro zugleich deutlich, dass die Europäer an möglichen Friedensgesprächen beteiligt sein wollten.
"Ich begrüße sehr, dass Präsident Selenskyj erneut ein Angebot gemacht hat zu sprechen. Ich will es betonen: erneut. Das ist nicht das erste Mal, dass er anbietet, mit dem russischen Präsidenten direkte Gespräche zu führen", sagte Merz. Dies werde auch Gegenstand geplanter Gespräche mit Selenskyj in London sein, an denen er mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron sowie Großbritanniens Premier Keir Starmer teilnehmen werde.
Merz sagte mit Blick auf Friedensgespräche: "Wir sind gesprächsbereit und aus meiner Sicht ist es ganz selbstverständlich, dass in einem solchen Gesprächsformat die Europäer am Tisch sitzen. Das ist ein ureigenes europäisches Interesse, dass wir Frieden in diesem Teil Europas haben." Was fehle sei aber die Bereitschaft des russischen Präsidenten, in Gespräche einzutreten./cn/DP/stk
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