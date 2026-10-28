Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
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28.10.2026 12:23:00
Bundeskanzler Friedrich Merz wirbt in Japan für neue Allianz für geregelten Welthandel
In Singapur hat der Kanzler ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem pazifischen Raum vorgeschlagen. In Tokio legt er mit einer weiteren Kooperationsidee für freien Welthandel nach.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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|Bundeskanzler Friedrich Merz wirbt in Japan für neue Allianz für geregelten Welthandel (Spiegel Online)
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