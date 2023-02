Bundeskanzler Scholz besucht Brennstoffzellen-Forschung in Duisburg

DUISBURG (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will sich bei einem Besuch in Duisburg am Dienstag (14.00 Uhr) über die Forschung an nachhaltigen Energien informieren. An der Universität Duisburg-Essen besichtigt der Kanzler das Zentrum für Brennstoffzellentechnik. Scholz will sich dort unter anderem zeigen lassen, wie nachhaltiger Brennstoff für den Luftverkehr erzeugt werden kann. Auch ein Gespräch mit Studierenden und Nachwuchswissenschaftlern der Universität ist geplant.

Anschließend (15.50 Uhr) besucht Scholz die Freiwillige Feuerwehr im Duisburger Stadtteil Homberg. "Mit seinem Besuch will der Bundeskanzler allen den Rücken stärken, die sich - sogar in ihrer Freizeit - für ein gutes und sicheres Zusammenleben in unserem Land einsetzen", teilte die Bundesregierung mit. Auch die Gewalt gegen Einsatzkräfte soll Thema sein. Zuletzt hatte es etwa in der Silvesternacht gezielte Angriffe auf Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr gegeben.

Am Abend (18.15 Uhr) besucht Scholz das Freundschaftsspiel der Frauen-Fußball-Nationalmannschaft gegen Schweden in Duisburg./mhe/DP/zb