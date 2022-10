Bundeskanzler Scholz gratuliert Meloni und Sunak zum Amtsantritt

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den neuen Regierungschefs Italiens und Großbritanniens zum Amtsantritt gratuliert. "Unsere Länder sind in enger Freundschaft in Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft verbunden", schrieb Scholz dem neuen konservativen britischen Premierminister Rishi Sunak, wie das Bundespresseamt am Dienstag mitteilte. "Gerne möchte ich die Kooperation mit Ihnen in der Nato, den G7 und zwischen unseren Regierungen fortsetzen."

An Italiens neue Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die Parteichefin der rechtsradikalen Fratelli d'Italia, schrieb Scholz demnach: "Ich freue mich darauf, die traditionell enge Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Italien fortzusetzen, um Europa und dessen gemeinsame Werte voranzubringen." Er wünsche Meloni für ihre Amtszeit viel Erfolg./csd/DP/nas