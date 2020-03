Bundeskanzlerin Merkel begibt sich in häusliche Quarantäne

FRANKFURT/BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich möglicherweise mit dem Coronavirus infiziert und begibt sich in häusliche Quarantäne. Wie die Bundesregierung am Sonntagabend mitteilte, hatte Merkel Kontakt mit einem Arzt, der ihr eine Pneumokokken-Schutzimpfung gegeben hat. Dieser Arzt sei inzwischen positiv auf das Corinavirus getestet worden. "Daraufhin hat die Bundeskanzlerin entschieden, sich unverzüglich in häusliche Quarantäne zu begeben", heißt es in der Mitteilung. Merkel werde sich in den nächsten Tagen regelmäßig testen lassen. "Auch in der häuslichen Quarantäne wird die Bundeskanzlerin ihren Dienstgeschäften nachgehen", heißt es in der Mitteilung weiter.

