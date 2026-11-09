Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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09.11.2026 16:41:00
Bundeskartellamt startet Marktbefragung zu Googles Autodiensten
Das Bundeskartellamt startet eine Marktbefragung zu Googles Kartendiensten im Automobilbereich und prüft mögliche Wettbewerbsbeschränkungen.
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Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
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04.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet A (ex Google) von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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03.11.26
|SpaceX, Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, SK Hynix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
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03.11.26
|SpaceX, Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, SK Hynix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
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03.11.26
|dailyAktien: Alphabet – Klar überverkauft (NewsTool)
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03.11.26
|dailyAktien: Alphabet – Klar überverkauft (NewsTool)
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29.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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29.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
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29.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|06.11.26
|Alphabet A Market-Perform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Alphabet A Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|06.11.26
|Alphabet A Market-Perform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Alphabet A Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|02.11.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Alphabet A Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Alphabet A Market-Perform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
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|Alphabet A (ex Google)
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