Alphabet A Aktie

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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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09.11.2026 16:41:00

Bundeskartellamt startet Marktbefragung zu Googles Autodiensten

Smartphone mit Routenplaner und Stecknadeln liegt auf einer Weltkarte

Das Bundeskartellamt startet eine Marktbefragung zu Googles Kartendiensten im Automobilbereich und prüft mögliche Wettbewerbsbeschränkungen.

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06.11.26 Alphabet A Market-Perform Bernstein Research
02.11.26 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Alphabet A Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.10.26 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 Alphabet A Neutral UBS AG
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Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex ebenfalls steigt. Die US-Börsen legen kräftig zu. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.
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