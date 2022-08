Bundeskartellamt will Kraftstoffpreise genau beobachten

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Bundeskartellamt will in den nächsten Wochen die Entwicklung der Kraftstoffpreise detailliert verfolgen. "Wir werden weiter ganz genau hinsehen und darüber informieren, wie sich die Preise entwickeln und was passiert, wenn die Steuerermäßigung zum 1. September wegfällt", sagte Kartellamtspräsident Andreas Mundt zur Vorstellung des Jahresberichts der Wettbewerbsbehörde.

Seit März habe das Bundeskartellamt die Beobachtung der Kraftstoffpreise an den rund 15.000 Tankstellen in Deutschland bereits intensiviert. Überdies sei eine Untersuchung der Raffinerie- und Großhandelsebene eingeleitet worden. "Bislang weiß man wenig darüber, was zwischen Rohöleinkauf und dem Verkauf an der Tankstelle eigentlich passiert", sagte Mundt. Erste Ergebnisse will das Kartellamt im Herbst vorlegen.

Der Wettbewerb in diesem Bereich sei sehr gedämpft, weil es nur etwas mehr als eine Handvoll Player auf dem Markt gebe, die noch dazu alle vertikal integriert seien, so Mundt. Aktuell seien die Verbraucher stark belastet. Das Kartellamt werde deshalb "genauestens" hinsehen und konsequent gegen illegale Absprachen und Marktmachtmissbrauch vorgehen.

Derzeit gebe es ein starkes Nord-Süd-Gefälle bei den Preisen an den Zapfsäulen. In Bayern seien Benzin und Diesel um 23 und 25 Cent je Liter höher als in Teilen Norddeutschlands.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 30, 2022 05:50 ET (09:50 GMT)