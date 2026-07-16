Bundeslandwirtschaftsminister Rainer stellt 'Heimat-Agenda' vor

BERLIN/CHORIN (dpa-AFX) - Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer stellt am Donnerstag seine Agenda für Heimatpolitik vor. Das Ressort des CSU-Politikers ist in der Regierung auch für den Bereich Heimat zuständig. Im Blick steht dabei unter anderem, wie Zusammenhalt, gleichwertige Lebensverhältnisse und wirtschaftliche Stärke in ganz Deutschland vorangebracht werden können. Rainer präsentiert die "Heimat-Agenda" im brandenburgischen Chorin im Rahmen einer mehrtägigen Sommertour durch ostdeutsche Bundesländer.

Das Ministerium erläuterte, Heimat bedeute Stadt und Land. Beides gehöre zusammen. In ländlichen Regionen leben demnach 57 Prozent der Menschen in Deutschland. Unter anderen mit vielen mittelständischen Firmen wird dort fast die Hälfte des deutschen Bruttosozialprodukts (47 Prozent) erwirtschaftet./sam/DP/he