15.01.2026 06:36:38

Bundeslandwirtschaftsminister wirbt für Schulgärten

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer sieht Schulgärten als einen guten Ansatzpunkt für ein besseres Verständnis für Lebensmittel. "Dort können Kinder spielerisch an gesunde Ernährung herangeführt werden", sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur vor der Agrarmesse Grüne Woche in Berlin. "Gleichzeitig lernen sie Wertschätzung für landwirtschaftliche Produkte und die Arbeit derjenigen, die sie herstellen - etwa bei Obst und Gemüse, das im Schulgarten angebaut wird."

Im Blick stehen auch Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung. "Etwa 16 Millionen Menschen gehen täglich in Mensen oder Kantinen essen", sagte Rainer. "Darin steckt ein großes Potenzial, um eine ausgewogene Ernährung im Alltag zu unterstützen." Das Ministerium fördere eine ausgewogene und möglichst regional verankerte Gemeinschaftsverpflegung mit Modellprojekten.

"Ich freue mich immer, wenn Kindergärten oder Schulen vor Ort bei Erzeugern aus der Region einkaufen", sagte der Minister. "Und wenn sie saisonal und auch Bio einkaufen, finde ich das noch besser." Generell stünden Kinder, Jugendliche und auch Senioren als Zielgruppe besonders im Blick./sam/DP/zb

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Wall Street uneinheitlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben am Freitag nach. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

