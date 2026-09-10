Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Samstagabend-Knalle
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10.09.2026 12:16:38
Bundesliga-Höhepunkt: Bayern empfängt Dortmund zum Klassiker
Am fünften Spieltag kommt es am Sonntag, 11. Oktober, zum rheinischen Duell zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr). Das Samstagabendspiel (18.30 Uhr) am 6. Spieltag bestreiten am 17. Oktober der Rekordmeister FC Bayern und RB Leipzig in München. Am 10. Spieltag kommt es am Sonntag (22. November, 17.30 Uhr) zum Nord-Duell zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV.
Eine Woche später treffen zudem Ende November am 11. Spieltag Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen (29. November, 19.30 Uhr) aufeinander. Die nächsten zeitgenauen Ansetzungen für die Fußball-Bundesliga erfolgen voraussichtlich in der 45. Kalenderwoche (2. bis 6. November) nach der Auslosung des DFB-Pokal-Achtelfinals.
/jgl/DP/men
FRANKFURT (dpa-AFX)
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