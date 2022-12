Bundesministerien und Länder erneuern Abkommen zur Braunkohlesanierung

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Finanzierung der Braunkohlesanierung in Ostdeutschland ist nach Angaben des Bundesfinanzministeriums auch für die kommenden fünf Jahre gesichert. Finanzminister Christian Lindner (FDP), Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) und die Ministerpräsidenten der Länder Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hätten ein weiteres Verwaltungsabkommen für den Zeitraum 2023 bis 2027 unterzeichnet. Der vom Bund und den Braunkohleländern für diesen Zeitraum bereitgestellte finanzielle Gesamtrahmen beläuft sich demnach auf 1,44 Milliarden Euro, wovon 978,7 Millionen Euro auf den Bund entfallen.

Das für die kommenden fünf Jahre vereinbarte Volumen für die Braunkohlesanierung liege damit um 214 Millionen Euro über dem des derzeitigen Verwaltungsabkommens. "Für unser aller Haushalte ist das - gerade in der heutigen Zeit - ein erheblicher Kraftakt", sagte Lindner. "Umso mehr freue ich mich, dass wir hier gemeinsam einen Konsens gefunden haben." Lemke betonte, die Braunkohlesanierung gehe weiter. "Das ist ein wichtiges Signal für die ehemaligen ostdeutschen Tagebauregionen und den Naturschutz."

Gegenstand der Braunkohlesanierung ist den Angaben zufolge die Bewältigung der Folgen des DDR-Braunkohleabbaus durch Wiedernutzbarmachung und Rekultivierung von vormals in Anspruch genommenen Flächen. Damit einher gehe eine gemeinsame Strukturentwicklungspolitik. Seit 1991 haben Bund und Länder demnach bereits über 11,9 Milliarden Euro in die Braunkohlesanierung in Ostdeutschland investiert. Mit dem neuen Verwaltungsabkommen bekennen sich die Partner ausdrücklich zu einer gemeinsamen Fortführung der Braunkohlesanierung. Sie hätten sich dabei darauf verständigt, die noch anstehenden Aufgaben unter besonderer Beachtung ihrer hohen Umweltwirkung und unter Berücksichtigung der zunehmenden Auswirkungen klimatischer Veränderungen zu organisieren.

December 08, 2022