Bundesministerium zeichnet Vodafone mit ‚German Equal Pay Award‘ aus

Unser Ziel: geschlechterbasierte Diskriminierung erfolgreich bekämpfen Auszeichnung für Analysetool, das Lohnlücken erkennt, bevor sie entstehen Gender Pay Gap bei Vodafone heute mit 2,6% unter bundesweitem Schnitt HR-Chefin von Kyaw: „Es gibt keinen Grund, warum Frauen weniger verdienen sollten als Männer„Ungleiche Bezahlung stoppen, bevor sie entsteht – für diesen Ansatz wurde Vodafone von der Bundesgleichstellungsministerin Lisa Paus mit dem ‚German Equal Pay Award‘ ausgezeichnet. Damit wird das langjährige Engagement gegen den Gender Pay Gap bei Vodafone vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend honoriert. Im Fokus: Ein Analysetool und automatisierter Mechanismus, der sicher stellt, dass Equal Pay direkt bei jeder Einstellung oder gehaltlichen Weiterentwicklung von Mitarbeitenden mitgedacht wird. Die Folge: Lohnlücken werden proaktiv verhindert. Keine Chance der geschlechterbasierten Diskriminierung: Vodafone wurde am Dienstagabend vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) in Berlin für die herausragende Arbeit beim Kampf gegen den Gender Pay Gap ausgezeichnet. Das Unternehmen ist Vorreiter bei fairen Bedingungen im Arbeitsalltag. Seit 2017 nutzt Vodafone ein eigens entwickeltes Analysetool, das Führungskräfte bei jeder Einstellung oder gehaltlichen Weiterentwicklungen von Mitarbeitenden auf den aktuell existierenden Gender Pay Gap für die jeweilige Rolle hinweist. Heatmaps sensibilisieren Führungskräfte zudem proaktiv, wenn in einem Bereich akuter Handlungsbedarf besteht. Mit Erfolg: Vodafone hat den bereinigten Gender Pay Gap bereits auf 2,6 Prozent reduziert. Er liegt damit deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt von 7 Prozent. Bundesministerin Lisa Paus, die den Award an Vodafone überreichte: „Mit dem German Equal Pay Award würdigen wir das Engagement von Unternehmen, die sich mit kreativen und innovativen Ideen für mehr Entgeltgleichheit einsetzen. Denn ich bin sicher: Faire Bezahlung von Frauen und Männern ist in Zeiten des Fachkräftemangels ein Wettbewerbsvorteil. Nicht nur die Beschäftigten profitieren davon, sondern auch die Unternehmen selbst.“ Es gibt keinen Grund, warum Frauen weniger verdienen sollten als Männer.Felicitas von KyawFelicitas von KyawMeilenstein und Motivation zugleich „Es gibt keinen Grund, warum Frauen weniger verdienen sollten als Männer. Wir sind überzeugt: Gehalt muss sich an Leistung orientieren, nicht am Geschlecht. Dafür braucht es Fair Pay Maßnahmen, aber auch eine Fair Pay Kultur, die bei uns klar verankert ist. Daher freut es mich, dass wir für unser Engagement ausgezeichnet werden. Fest steht aber auch: Wir sind auf einem guten Weg, aber noch nicht am Ziel. Wir sind erst zufrieden, wenn Gender Pay Gap kein Thema mehr ist“, so Vodafone Personal-Chefin Felicitas von Kyaw. Die HR-Managerinnen Dr. Claudia Holtschlag und Anja Knauff nahmen den Award für Vodafone entgegen. Holtschlag ist die Ideengeberin der automatisierten Mechanismen der Gender-Pay-Gap-Berechnung bei Vodafone und programmierte das Analysetool, das nun seit Jahren erfolgreich eingesetzt wird, selbst: „Mit dem Tool stellen wir sicher, dass die Mitarbeitenden gemäß ihrer Funktion, Leistung und Qualifikationen vergütet werden – unabhängig von Geschlecht, Herkunft und Identität. Damit ermöglichen wir, dass Fair Pay in fast allen Phasen des Employee Life Cycles umgesetzt wird: beim Einstellungsprozess, bei Beförderungen und bei Weiterqualifizierung. Dass dieser Ansatz nun ausgezeichnet wird, bedeutet uns viel.“Über den German Equal Pay Award Der German Equal Pay Award wurde dieses Jahr im Rahmen des BMFSFJ-Unternehmensprogramms „Entgeltgleichheit fördern“ zum zweiten Mal verliehen. Mit dem Wettbewerb werden Unternehmen ausgezeichnet und öffentlich vorgestellt, die sich in besonderer Weise für Entgelt-Gleichheit zwischen Frauen und Männern engagieren. Von insgesamt drei Gewinner-Unternehmen wurde Vodafone als Sieger in der Kategorie „Großunternehmen” ausgezeichnet. Die achtköpfige Jury bestand unter anderem aus Professor:innen, Unternehmer:innen und Ministeriumsmitarbeiter:innen, die sich mit dem Thema Gender Pay Gap befassen. Fair Pay bei Vodafone Vodafone fördert aktiv die Gleichbehandlung von Männern und Frauen – nicht nur in Hinblick auf die berufliche Entwicklung, sondern auch bei der Vereinbarkeit von Beruf- und Privatleben. Das Analysetool ist dabei nur ein Baustein von vielen, mit denen Fairness gefördert wird: So nehmen beispielsweise alle Mütter in Elternzeit an jährlichen Gehaltsrunden teil, bei denen die Führungskraft lediglich nach oben abweichen kann. Auch die Vodafone Elternpolicy trägt zur Schließung des Gender Pay Gaps bei, indem Eltern unter anderem ermöglicht wird, ihre Arbeitszeit bis zu sechs Monate um bis zu 25 Prozent zu senken – und das bei vollem Gehalt.