KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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08.07.2026 17:21:00
Bundespolizei: Koalition bahnt Weg für KI-Echtzeitfahndung und Staatstrojaner
Der Innenausschuss gibt grünes Licht für eine umfassende Gesetzesreform: Die Bundespolizei erhält neue Überwachungsbefugnisse von Gesichtserkennung bis Hacking.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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