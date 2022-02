Bundespräsident Steinmeier beim lettischen Staatschef Levits

RIGA (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Dienstag in Riga mit dem Staatspräsidenten Lettlands, Egils Levits, zusammengetroffen. Es wurde erwartet, dass der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ein zentraler Punkt ihres Gesprächs sein wird. Beide Präsidenten wollen im Anschluss die Medien informieren.

Steinmeier war am Sonntag als Bundespräsident wiedergewählt worden. In seiner Rede nach der Wahl durch die Bundesversammlung forderte er den russischen Präsidenten Wladimir Putin auf, gemeinsam einen Weg aus der Ukraine-Krise zu suchen, der den Frieden in Europa bewahre. Wörtlich sagte Steinmeier: "Ich appelliere an Präsident Putin: Lösen Sie die Schlinge um den Hals der Ukraine."

Vom russischen Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze fühlen sich auch die baltischen Staaten Lettland, Litauen und Estland bedroht. Lettland hat eine gemeinsame Grenze mit Russland und Belarus. Dort halten russische und belarussische Streitkräfte gerade ein großes Militärmanöver ab.