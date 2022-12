Bundesrat beschließt Ceta-Handelsabkommen mit Kanada

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesrat hat das Wirtschafts- und Handelsabkommen Ceta mit Kanada gebilligt, das der Bundestag Anfang Dezember beschlossen hatte. Das Abkommen zwischen der EU und Kanada ist seit September 2017 teilweise in Kraft. Seine Wirkung bezieht sich bislang aber ausschließlich auf die Teile, die in die alleinige Zuständigkeit der EU fallen. Vollständig tritt es erst in Kraft, wenn alle Mitgliedsstaaten das Abkommen ratifiziert haben. In Deutschland ist dies nun der Fall.

Das Abkommen soll laut Bundestag "den Ausbau der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten einerseits sowie Kanada andererseits" vorantreiben. Hindernisse des Marktzuganges sollen abgebaut und Wettbewerbsnachteile für europäische und deutsche Unternehmen beim Marktzugang nach Kanada gegenüber anderen Ländern wie USA und Mexiko verhindert werden. Das Abkommen zielt laut Koalition darauf ab, "die Möglichkeiten für den Handel und für Investitionen zwischen der EU und Kanada zu steigern", vor allem durch einen besseren Marktzugang für Waren und Dienstleistungen sowie klare Handelsregeln.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/smh

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2022 06:10 ET (11:10 GMT)