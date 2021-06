Bundesrat billigt Klimaschutzgesetz

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesrat hat am Freitag das Klimaschutzgesetz gebilligt, das Deutschlands Klimaschutzziele deutlich verschärft. Deutschland soll im Jahr 2045 klimaneutral werden und damit fünf Jahre früher als zuvor geplant.

Die ambitionierteren Klimaschutzziele waren notwendig geworden, nachdem das Bundesverfassungsgericht im Frühjahr das geltende Klimaschutzgesetz in Teilen für verfassungswidrig erklärt hatte. Karlsruhe hatte vom Gesetzgeber gefordert, den Pfad zur geplanten Klimaneutralität ab 2030 genauer zu regeln.

Mit den schärferen Treibhausgaszielen sind auch weitere Anstrengungen im Ausbau von Wind- und Solarenergie nötig. Bis 2030 müssen die Emissionen um 65 Prozent statt 55 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 sinken. Für 2040 wird erstmals ein verbindliches Minderungsziel der schädlichen Treibhausgase von 88 Prozent im Vergleich zu 1990 festgelegt.

Umweltministerin hätte sich mehr gewünscht

Bundesumweltministerin Svenja Schulze sagte im Bundesrat, nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts sei es wichtig und richtig gewesen, schnell zu handeln und nicht auf die neue Bundesregierung nach der Bundestagswahl zu warten. "Klimaschutz, der kann nur gelingen, wenn wir jetzt auch unverzüglich handeln, wenn wir keine Zeit verlieren", sagte die Ministerin im Bundesrat. Sie hätte sich allerdings von dem Koalitionspartner Union noch mehr gewünscht, wie etwas Tempolimit auf den Autobahnen, eine Solardachpflicht oder einen steileren Pfad für den Ausbau der erneuerbaren Energien.

Dennoch sei das novellierte Klimaschutzgesetz "ein Meilenstein" in der Klimaschutzpolitik in Deutschland, so Schulze.

Die Umweltministerin aus Rheinland-Pfalz, Anne Spiegel (Grüne), kritisierte, dass das Gesetz nicht weit genug gehe und eine Chance verpasst wurde.

"Denn angesichts der existentiellen, ökologischen und ökonomischen Bedrohung durch den Klimawandel sind neue Zwischenziele und Zielvorgaben für die einzelnen Handlungsfelder sowie klare Konzepte zum Erreichen der Ziele zwingend notwendig", sagte Spiegel. "Diese fehlen nach wie vor." Zwar habe die Bundesregierung ein Sofortprogramm verabschiedet, aber dieses sei in weiten Teilen wieder "nichts mehr als eine bloße Absichtserklärung", so die Grünen-Politikerin.

BDI beklagt Mangel an konkreten Maßnahmen

Die deutsche Industrie vermisst ebenfalls konkrete Maßnahmen.

"Das Klimaschutzgesetz bringt uns dem Ziel der Klimaneutralität keinen Meter näher, wenn nicht umgehend Antworten folgen, wie das Ziel ohne wirtschaftliche und soziale Brüche erreicht werden kann", erklärte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Holger Lösch.

Das von der Bundesregierung diese Woche beschlossene Sofortprogramm 2022 nennt zwar einige Maßnahmen, vertage konkrete Entscheidungen aber in die nächste Legislaturperiode, kritisierte Lösch.

"Die verschärften Klimaziele erhöhen die notwendigen Milliardeninvestitionen noch einmal massiv. Unternehmen müssen dabei eine Schlüsselrolle spielen. Dafür brauchen sie einen berechenbaren Planungshorizont, finanzielle Unterstützung und Schutz vor unfairem Wettbewerb", sagte er.

