Bundesrat billigt schnelleren Einbau intelligenter Stromzähler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesrat hat das Gesetz für einen beschleunigten Einbau intelligenter Strommessgeräte gebilligt, das der Bundestag Mitte Mai beschlossen hatte. Ziel des Gesetzes zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende sind laut der Länderkammer die unbürokratische und schnellere Installation dieser sogenannten Smart Meter und damit der Ausbau eines "intelligenten Stromnetzes". Die Geräte sollten dabei helfen, Energie effizient und kostengünstig zu nutzen sowie das Stromnetz zu entlasten. Dass die Einführung der intelligenten Systeme nicht mit der erhofften Geschwindigkeit vorangeht, liege laut Gesetz unter anderem an aufwendigen Verwaltungsverfahren.

Um die Verfahren zu vereinfachen, soll beispielsweise der Einbau intelligenter Strommesssysteme künftig keiner Freigabe mehr durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik bedürfen. Die Hersteller am Markt erfüllten mittlerweile die notwendigen hohen Anforderungen an den Datenschutz und die Datensicherheit. Das Gesetz baut laut Bundesrat die bestehenden Auflagen aus und macht präzise Vorgaben zu Speicherungen, Löschungen und Anonymisierung. Vorteile der Smart Meter sollten neben einer effizienteren Messung und Steuerung des Stromverbrauches und der Stromeinspeisung auch eine für die Stromanbieter besser zu überwachende Netzauslastung sein.

Ab 2025 soll für jeden Abnehmer die Möglichkeit bestehen, mit einem variablen Strompreistarif dann Strom zu nutzen, wenn dieser preiswert und von erneuerbaren Energien bereitgestellt ist. Dies diene der Stabilisation des Marktes und der Stromnetze und würde einen weiteren Schritt in der Energiewende bedeuten.

Die Kosten eines Smart Meters werden laut den Angaben für Privathaushalte und Kleinanlagenbetreiber auf 20 Euro pro Jahr gedeckelt bei einer dafür höheren Beteiligung durch die Netzbetreiber. Das Gesetz werde nun über die Bundesregierung dem Bundespräsidenten zur Unterzeichnung zugeleitet. Es tritt laut Bundesrat am Tag nach Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft. Den genauen Zeitpunkt bestimme die Bundesregierung, da sie die Verkündung organisiere.

