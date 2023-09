Bundesrat fordert Industriestrompreis und Senkung der Stromsteuer

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesrat fordert einen international wettbewerbsfähigen Industriestrompreis für energieintensive und außenhandelsabhängige Unternehmen. In einer vom Plenum gefassten Entschließung bat er die Regierung, möglichst zeitnah und in Abstimmung mit der EU-Kommission das Konzept für einen Brücken- und Transformationspreis weiter auszuarbeiten. Durch die Industriestrategie Chinas und den Inflation Reduction Act der USA sei die Einführung eines Industriestrompreises mit dem Ziel der Transformation und Dekarbonisierung umso dringlicher geworden. Deutschland drohe sonst in der internationalen Standortkonkurrenz zurückzufallen.

Industriebetriebe bräuchten eine klare Perspektive, dass ausreichend sicher und preisgünstig produzierter Strom aus erneuerbaren Energien zur Verfügung stehe und sie weiterhin wettbewerbsfähig am Standort produzieren sowie die erforderlichen Investitionen in eine klimafreundliche Transformation rentabel refinanzieren könnten, so die Länderkammer laut ihrer Pressestelle. Der Bundesrat regte außerdem eine Senkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß an - als erste sofortige und breit wirkende Maßnahme für alle Unternehmen und Entlastung für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Erforderlich sei zudem eine gerechte und auskömmliche Finanzierung der notwendigen Netzausbaukosten im Zuge der Energiewende.

