Bundesrat ohne Einwände gegen Sondervermögen für Bundeswehr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesrat hat keine grundsätzlichen Bedenken gegen das geplante Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Die Länderkammer verzichtete am Freitag in Berlin auf den Beschluss einer eigenen Stellungnahme zu den Regierungsplänen für eine damit zusammenhängende Verfassungsänderung. Die Grundgesetzänderung ist Voraussetzung für das angekündigte Sondervermögen. Der Entwurf für die Verfassungsänderung muss nun mit Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat beschlossen werden.

In einer Stellungnahme zu dem Gesetz für ein Sondervermögen sicherten die Länder der Bundesregierung volle Unterstützung für eine Verbesserung der Verteidigungs- und Bündnisfähigkeit zu. Sie forderten aber mittelfristig eine grundlegende Reform des Beschaffungswesens.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sagte mit Blick auf Kanzler Olaf Scholz (SPD), wer von einer "Zeitenwende" spreche, müsse auch Antworten finden, die über das Kleinklein bisheriger Diskussionen hinausgingen. Beim geplanten Sondervermögen für die Bundeswehr sei das der Fall. Der bayerische Minister für Bundesangelegenheiten, Florian Herrmann (CSU), forderte eine genauere Zweckbestimmung der Milliardensummen. Diese sollten etwa nicht für Pensionslasten oder die Verwaltung verwendet werden, sondern nur für die Ausstattung der Bundeswehr. Besorgt zeigte sich Herrmann darüber, dass die Bundeswehr in den kommenden Jahren unterfinanziert werden könnte./bw/DP/ngu