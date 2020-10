Bundesregierung beschließt Anpassungsplan für Klimawandel

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat am Mittwoch einen Aktionsplan für ein klimafestes Deutschland beschlossen, um im Sommer besser mit Hitze, Wasserknappheit und Starkregen zurechtzukommen. Es sei billiger, vorbeugend gegen den Klimawandel zu handeln statt nachträglich zu reagieren, erklärte Bundesumweltministerin Svenja Schulze.

Erstmals werden auch in sozialen Einrichtungen Anpassungsmaßnahmen gegen den Klimawandel, wie etwa begrünte Dächer oder Sonnensegel, mit bis zu 150 Millionen Euro finanziell gefördert. Oft fehlten Alten- und Pflegeheimen, Kindertagesstätten oder Krankenhäusern die Mittel, um ausreichend vorzusorgen. Das Programm soll noch im Oktober an den Start gehen.

Auch sollen mehr als 180 laufende und neue Maßnahmen Deutschland klimafester machen gegen Risiken durch Hoch- und Niedrigwasser oder gestörte Infrastrukturen, Beeinträchtigungen der Landwirtschaft, Gesundheitsgefahren, Sicherheitsrisiken in der Wirtschaft sowie Herausforderungen des Bevölkerungsschutzes, so das Umweltministerium.

"Der Klimawandel ist in Deutschland angekommen. Das spüren vor allem jene Kommunen, die im Sommer mit Hitze und Wasserknappheit zu kämpfen haben. Damit uns der Umgang mit den Folgen des Klimawandels in Zukunft besser gelingt, brauchen wir gute Planung und Vorsorge mit Weitsicht", erklärte Schulze.

Mit dem Klimawandel wird ein Anstieg der durchschnittlichen Temperaturen in Deutschland erwartet. Forscher gehen davon aus, dass es in Deutschland in Zukunft so heiße Sommermonate wie in Madrid geben könnte.

"Klimaanpassung, das ist weit mehr als ein notwendiges Übel. Ich bin überzeugt, dass sich der Einsatz lohnt, weil eben eine nachhaltige Klimaanpassung auch die Lebensqualität in Deutschland verbessern wird", so Schulze. "Begrünte Dächer, Gebäudefassaden, Wasserflächen, verschattete Plätze mindern die Hitze und machen eben die Städte und Dörfer damit wieder lebenswerter."

Der Präsident des Umweltbundesamts Dirk Messner sagte, man sei nicht besonders stark, wenn es um präventives Handeln gehe.

"Vorsorge ist billiger und besser als anschließend zu reparieren", erklärte Messner auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Schulze. "In vielen Bereichen, wenn wir auf die Krise erst mal warten, um dann zu reagieren, werden die Kinder in den Brunnen gefallen sein. Dann wird das Wiederaufräumen des Schadens sehr hoch sein. Vorsorgen ist billiger, Vorsorge ist menschenorientierter. Darum geht es in der Anpassungspolitik."

Um die Anpassung an den Klimawandel zu optimieren, sollen künftig alle Daten zu Schäden und Schadenskosten systematisch in einem bundesweiten Klimaschadenskataster gebündelt werden. Mit dem Aufbau eines bundesweiten Klimaschadenskatasters sollen künftig Schäden und Schadenskosten systematisch registriert werden, um die Daten zur kurz- und langfristigen Planung verfügbar zu machen. Parallel dazu evaluiert die Bundesregierung die bisherigen Ausgaben für die Anpassung an den Klimawandel und welche Mittel zukünftig benötigt werden.

