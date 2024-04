Bundesregierung beschließt Rentenerhöhung um 4,57 Prozent

Berlin (Reuters) - Die über 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland erhalten ab 1. Juli dieses Jahres 4,57 Prozent mehr Geld.

Die Bundesregierung beschloss am Mittwoch eine entsprechende Verordnung von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), wie die Nachrichtenagentur Reuters von einem Regierungsvertreter erfuhr. Die jährliche Rentenanpassung liege damit im dritten Jahr in Folge oberhalb von vier Prozent, schreibt Heil in dem Reuters vorliegenden Kabinettsentwurf: "Der starke Arbeitsmarkt und gute Lohnabschlüsse machen das möglich." Für die Standardrente eines Durchschnittsverdieners mit 45 Beitragsjahren bedeutet die Erhöhung laut Arbeitsministerium 77,40 Euro mehr im Monat.

Die Rentenerhöhung übersteigt damit deutlich die für dieses Jahr erwartete Inflation von unter drei Prozent. Sozialverbände kritisieren, dass dies nicht ausreiche, um den Kaufkraftverlust der vergangenen Jahre vollständig auszugleichen.

Der gesetzlichen Rentenversicherung beschert die Erhöhung laut Verordnungsentwurf allein im zweiten Halbjahr 2024 Mehrausgaben von etwa 8,72 Milliarden Euro. Ab 2025 sind es jährlich knapp 17,5 Milliarden Euro.

