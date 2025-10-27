27.10.2025 13:31:38

Bundesregierung beschwichtigt nach Absage der China-Reise

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung erwartet keine größere Beeinträchtigung der Zusammenarbeit mit China durch die kurzfristige Verschiebung der Reise von Außenminister Johann Wadephul (CDU) nach Peking. Der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer sagte, er sehe "durch die Verschiebung da keinen großen Einfluss auf die weitere Politik der Bundesregierung". Man habe weiterhin Interesse an einem "respektvollen und guten Austausch" mit der chinesischen Regierung.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amts ergänzte: "Wir wollen eng zusammenarbeiten, sind sie an einem konstruktiven Austausch interessiert und dann ist es auch klar: China und Deutschland brauchen diese Zusammenarbeit beide."

Wadephul will mit Wang telefonieren

Wadephul möchte nun möglichst bald mit seinem chinesischen Amtskollegen telefonieren. Einen Termin dafür gibt es aber noch nicht. Unklar blieb auch, ob die Verschiebung Konsequenzen für die Reisepläne von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat, dessen Antrittsbesuch in Peking noch aussteht. Meyer stellte klar, dass eine Reise des Außenministers keine zwingende Voraussetzung für eine Reise des Bundeskanzlers sei: "Solche Vorbedingungen gibt es nicht."

Wadephul hatte am vergangenen Freitag kurzfristig eine eigentlich für heute und morgen geplante China-Reise verschoben. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin begründete die Verschiebung damit, dass Peking außer einem Treffen des Ministers mit Außenminister Wang Yi keine hinreichenden weiteren Termine bestätigt habe.

Peking verlangt Respekt

Die chinesische Regierung hatte daraufhin Respekt eingefordert. Als wichtige Volkswirtschaften der Welt biete die Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland Vorteile für beide Seiten, sagte Außenamtssprecher Guo Jiakun in Peking. Insbesondere in der aktuellen Situation sollten Deutschland und China gegenseitigen Respekt und Gleichberechtigung wahren und die beiderseitigen Beziehungen auf dem "richtigen Weg vorantreiben", sagte er./mfi/bk/DP/stw

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt kommen am Mittwoch kaum vom Fleck. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen