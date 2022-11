Bundesregierung bietet Polen Hilfe mit Eurofightern an

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat Polen angesichts des Einschlags einer Rakete in dem Nachbarland Unterstützung bei der Sicherung seines Luftraums zugesagt. "Als Sofortreaktion auf die Ereignisse in Polen werden wir Polen die Verstärkung des Airpolicings... über seinem Luftraum mit deutschen Eurofightern anbieten", sagte der Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums, Christian Thiels, bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Dies kann bereits ab morgen erfolgen, wenn Polen dies wünscht."

Die Jets müssten dafür nicht nach Polen verlegt werden, die Patrouillen könnten von deutschen Luftwaffenbasen aus erfolgen. Dies habe man bereits bis Juli so gemacht, das Vorgehen sei bewährt. "Wir stehen bereits mit der polnischen Seite in Kontakt", betonte der Sprecher. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) werde noch im Laufe des Tages mit ihrem polnischen Amtskollegen sprechen. Vize-Regierungssprecher Wolfgang Büchner sagte, die Untersuchung des Vorfalls laufe "mit Hochdruck".

Aussagen von US-Präsident Joe Biden über die Herkunft der Raketen nannte er "eine Vermutung". Biden hatte gesagt, vorläufige Informationen deuteten darauf hin, dass die Rakete wahrscheinlich nicht von Russland abgefeuert worden sei. Der Vorsitzende des Bundestags-Europaausschusses, Anton Hofreiter (Grüne) ging ebenfalls nicht davon aus, dass die Einschläge in Polen auf russischen Beschuss zurückzuführen seien. "Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Aussagen der USA richtig sind, dass es sich um eine fehlgeleitete Luftabwehrrakete aus der Ukraine handelt", sagte Hofreiter der Funke-Mediengruppe.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte zuvor bei einem Pressestatement nach dem Gipfel 20 führender Industrie- und Schwellenländer (G20) in Bali gefordert, die Untersuchungen abzuwarten, bevor Aussagen dazu getroffen würden. "Jede voreilige Festlegung über den Tatsachenverlauf vor seiner sorgfältigen Untersuchung verbietet sich bei einer so ernsten Angelegenheit", hatte Scholz betont. Allerdings müsse auch klargemacht werden, "dass all das ja nicht passiert wäre ohne den russischen Krieg gegen die Ukraine".

