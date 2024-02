Bundesregierung bleibt bei EU-Lieferkettenplänen zerstritten

- von Holger Hansen und Christian Krämer

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung kann sich nicht auf eine gemeinsame Position zu einem strengeren Lieferkettengesetz der Europäischen Union verständigen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil erklärte am Dienstag das Scheitern seiner Bemühungen um eine Zustimmung Deutschlands und machte dafür den Koalitionspartner FDP verantwortlich. "Dass sich Deutschland aufgrund einer ideologisch motivierten Blockade der FDP bei der anstehenden Abstimmung enthalten muss, enttäuscht mich sehr", sagte der SPD-Politiker der Nachrichtenagentur Reuters. Das EU-Vorhaben steht damit wegen Vorbehalten auch in anderen Ländern auf der Kippe. Grünen-Co-Fraktionschefin Katharina Dröge nannte es einen "großen Fehler", wenn Deutschland auf EU-Ebene nicht zustimme. Dem widersprach erneut die FDP, die zu viel Bürokratie für Unternehmen befürchtet.

"Ein Scheitern der Richtlinie wäre schlecht für die deutsche Wirtschaft, die von gleichen Wettbewerbsbedingungen profitiert hätte", sagte Dröge Reuters. Sie sprach von einem Rückschlag für den Schutz von Menschenrechten. "Und es würde dem Ruf Deutschlands als verlässlicher und glaubwürdiger Partner in der EU schaden", fügte sie hinzu. Auch Heil sagte: "Eine solche Richtlinie schafft einheitliche Wettbewerbsbedingungen in ganz Europa und ist damit im Interesse der deutschen Unternehmen."

Große Wirtschaftsverbände in Deutschland sahen das jedoch anders. Sie hatten ein Nein zu den EU-Plänen gefordert, Unternehmen stärker für Missstände in ihren Lieferketten in die Pflicht zu nehmen. Finanzminister Christian Lindner und Justizminister Marco Buschmann (beide FDP) hatten vorige Woche mitgeteilt, sie könnten die EU-Richtlinie nicht mittragen. Sie bedeute Rechtsunsicherheit und ein Übermaß an Bürokratie, so Buschmann am Dienstag auf der Kurznachrichtenplattform X. "Daher sollte die EU den vorliegenden Entwurf ablehnen. Denn nicht alles, was gut gemeint ist, ist auch gut gemacht."

INDUSTRIE ZUFRIEDEN: WICHTIGES SIGNAL

Buschmann sagte zudem auf Anfrage, hohe Standards in Lieferketten seien ein gutes Ziel. "Das gute Ziel darf aber nicht zu einer Selbststrangulierung unseres Wirtschaftsstandorts führen. Eine Regulierung von Lieferketten muss die menschenrechtliche Situation, aber auch die ökonomische Lage verbessern." Beim vorliegenden EU-Verhandlungsstand würden aber die Risiken für die mittelständisch geprägte Wirtschaft in Deutschland überwiegen.

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) sprach von einem wichtigen Signal. "Der Zeitdruck durch die bald endende EU-Legislaturperiode darf nicht dazu führen, dass Gesetze mit negativen Auswirkungen auf die Wertschöpfungsketten und die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft vorschnell beschlossen werden", so DIHK-Präsident Peter Adrian Reuters. "Gerade die vielen mittelständischen Betriebe brauchen praxistaugliche Regeln, um in einem ohnehin schon herausfordernden Umfeld bestehen zu können."

Heil warf dem Koalitionspartner FDP vor, sich einem Bürokratieabbau zu widersetzen. "Um eine deutsche Zustimmung zu ermöglichen, habe ich in der Koalition bis zum Schluss Kompromiss- und Lösungsvorschläge gemacht, die schnelle Entlastungen und eine unbürokratische Umsetzung für deutsche Unternehmen ermöglicht hätten", sagte Heil. "Die FDP war nicht bereit, diesen Lösungsweg mitzugehen, und hat ihn jetzt definitiv abgelehnt. Ich halte das für falsch, auch weil eine deutsche Enthaltung bei anderen Partner in Europa auf Unverständnis treffen wird."

(Redigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)