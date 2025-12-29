Bundesregierung bleibt nach Trumps Ukraine-Gesprächen zurückhaltend

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung bewertet die Ergebnisse der Gespräche von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Kremlchef Wladimir Putin zurückhaltend.

Die diplomatische Dynamik gehe weiter, sagte ein Sprecher vor Journalisten in Berlin. "Wir begrüßen das Engagement von Präsident Trump beim Bemühen um einen gerechten und dauerhaften Frieden in der Ukraine, der die ukrainische Souveränität und die europäische Sicherheit wahrt."

Klar sei allerdings, es liege an Moskau, den Krieg zu beenden. Man nehme da eine gewisse Differenz wahr zwischen dem, was angeblich vom russischen Präsidenten geäußert werde und dem, was "über Weihnachten an Attacken über die Ukraine niedergegangen ist".

Selenskyj und Trump hatten sich in dessen Privatclub Mar-a-Lago in Florida getroffen. Zuvor hatte der US-Präsident mit Putin telefoniert./jr/DP/nas