Bundesregierung dämpft Erwartungen an weitere Öffnungen

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat Erwartungen an weitergehende Lockerungen von den Corona-Beschränkungen gedämpft. Die Infektionszahlen stiegen wieder und auch der Anteil der gefährlichen Virusmutante, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert im Anschluss an die Sitzung des Corona-Kabinetts in Berlin. Eine Entscheidung für eine verantwortungsvolle Öffnungsperspektive sei unter diesen Voraussetzungen "viel komplizierter geworden". Zugleich rolle die erste Öffnungswelle.

"Das ist ein erhebliches Mehr an Kontakten und damit auch Übertragungsrisiken", so Seibert. Die Auswirkungen müssten zunächst beobachtet werden, zumal das Ziel der Bundesregierung sei, Lockerungen dann nachträglich nicht wieder zurücknehmen zu müssen. Am heutigen Montag haben in 10 von 16 Bundesländern Schulen und Kitas wieder teilweise den Präsenzbetrieb gestartet, auch dürfen teils Gartenmärkte und ab 1. März bundesweit Friseure wieder öffnen.

Die von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angekündigten Antigen-Schnelltests könnten allerdings ein Mittel sein, um tagesaktuell Öffnungsschritte abzusichern, betonte der Regierungssprecher. Deswegen sei dieses Thema auch am 3. März auf der Tagesordnung des Bund-Länder-Gipfels. Spahn hatte die Einführung von kostenlosen Schnelltests für den 1. März angekündigt. Sein Sprecher Hanno Kautz betonte, dass es zwar genug Schnelltests gebe, aber Unternehmen auch künftig keine kostenlose Schnelltests erhalten sollen.

Mit Blick auf die Gefahr durch die britische Virusvariante müssten in den Grenzregionen "sehr konsequente Maßnahmen ergriffen werden", betonte Seibert. Daher soll es zwischen Deutschland und Frankreich "sehr zeitnah" Beratungen geben, an denen auch die angrenzenden Landesregierungen teilnehmen.

Das Corona-Kabinett diskutierte weiterhin die Abgabe von Schutzausrüstung an vulnerable Gruppen sowie die Einführung eines digitalen Impfnachweises. Hierbei unterstütze die Bundesregierung eine gesamteuropäische Lösung, betonte Seibert. Mit Blick auf Impfszenarien des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung erörterte die Bundesregierung auch die der Frage, wann die niedergelassenen Ärzte in die Impfkampagne einbezogen werden könnten.

February 22, 2021 08:44 ET (13:44 GMT)