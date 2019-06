Bundesregierung einig bei strengeren Düngeregeln für Landwirte

BERLIN (dpa-AFX) - Nach monatelangem Streit über schärfere Düngeregeln für die Bauern zum Schutz des Grundwassers ist laut Bundesregierung eine Verständigung erreicht worden. "Die Vorschläge, die wir an die EU-Kommission weitergeben werden, sind fertig", sagte ein Sprecher des Umweltministeriums am Mittwoch in Berlin. Man habe sich mit dem Agrarressort geeinigt. Deutschland muss zusätzliche Beschränkungen umsetzen, damit weniger Gülle auf die Felder kommt. Die EU-Kommission hatte Berlin wegen zu hoher Nitratwerte im Grundwasser verklagt und 2018 am Europäischen Gerichtshof (EuGH) Recht bekommen.

In der vergangenen Woche war nach einem Treffen von Bund, Ländern und Verbänden bereits von Fortschritten berichtet worden. Zu klären waren nach Angaben der beiden Ministerien zuletzt noch offene Fragen zu bestimmten Düngeregeln im Herbst sowie für Öko- und Gemüsebauern in stark nitratbelasteten Gebieten./sam/DP/jha