Bundesregierung fordert Moskau zur Verlängerung des Getreideabkommens auf

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat Russland zur Verlängerung des Getreideabkommens aufgefordert. Das Abkommen zur Ausfuhr von ukrainischem Getreide, das in wenigen Stunden ausläuft, sei "sehr wichtig" für Millionen Menschen auf der Welt, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann in Berlin. "Wir appellieren an Russland, der Verlängerung dieses Abkommens zuzustimmen und diesen Krieg nicht auf dem Rücken der Ärmeren auf dieser Welt auszutragen", sagte sie.

Wünschenswert sei zudem ein Abkommen, dass nicht nur kurzfristig, sondern mit einer längerfristigen Perspektive abgeschlossen werde. Zuvor hatte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in Moskau gesagt, dass das Abkommen "de facto beendet" sei. Russland werde das Abkommen wieder aufleben lassen, sobald die Abmachungen gegenüber der russischen Seite eingehalten würden.