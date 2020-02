Bundesregierung fordert Russland zu Teilnahme an Syrien-Gipfel auf

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat die jüngsten tödlichen Angriffe auf türkische Soldaten in Nordsyrien verurteilt und den russischen Präsidenten Wladimir Putin zur Teilnahmen an einem Syrien-Gipfel aufgefordert.

Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Freitag, die Bundesregierung sei "sehr besorgt" über den Angriff auf türkische Stellungen, der zum Tod von über 30 türkischen Soldaten und einer großen Zahl an Verwundeten geführt hat.

"Diese Zuspitzung der Lage macht ja auf dramatische Weise deutlich, wie dringend ein Waffenstillstand für die Region Idlib erreicht werden muss und dass es unerlässlich ist, dass zeitnah politische Gespräche hierüber stattfinden", erklärte Seibert auf einer Pressekonferenz.

Bundeskanzlerin Angela Merkel , der französische Präsident Emmanuel Macron und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hätten dazu für den 5. März einen Vierer-Gipfel zusammen mit Russland angeregt.

"Jetzt liegt es an Russland, auf dieses Angebot zu einem solchen Treffen einzugehen. Das hat Russland bislang noch nicht getan. Das Angebot, sich im Vierer-Format zu treffen, besteht fort", so Seibert. "Die Ereignisse der letzten 24 Stunden machen uns ja noch einmal klar, wie dringlich es wäre."

Zuvor hatte die Türkei wegen der Angriffe in Nordsyrien eine Sondersitzung des Nato-Nordatlantikrats und Beistand vom Militärbündnis beantragt. Auch gab es Medienberichte, nach denen die Türkei die Grenze Richtung Europa für syrische Flüchtlinge geöffnet habe oder solche Pläne habe.

Seibert sagte, der Bundesregierung sei "nicht bekannt, dass es einen solchen Befehl, wie er in den Medienberichten erwähnt wird, von der türkischen Regierung aus auch tatsächlich gibt, dass solch ein Befehl tatsächlich erteilt wurde."

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte, Deutschland sei heute in einem Zustand, wo man ganz andere Kapazitäten und eine ganz andere Resilienz für ein Anstieg an Flüchtlinge habe als in der Vergangenheit.

