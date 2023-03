Bundesregierung fordert von EU-Kommission zügig Vorschlag zu E-Fuels

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat die Europäische Kommission aufgefordert, "zügig" einen Vorschlag für die Verwendung von sogenannten E-Fuels in Verbrennermotoren nach dem Jahr 2035 zu machen. Das erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Für das Jahr ist ein Aus für die Zulassung von Verbrennermotoren innerhalb der Europäischen Union (EU) geplant. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat Deutschlands Zustimmung zu dem Vorhaben aber in Frage gestellt, da die EU-Kommission bislang den versprochenen Vorschlag zur Verwendung dieser synthetischen Kraftstoffe in Verbrennern schuldig geblieben sei.

Hebestreit betonte, dass die Vereinbarung zwischen den EU-Institutionen zum Verbrenner-Aus "auch eine Bitte an die EU-Kommission enthält, außerhalb des Systems der Flottengrenzwerte einen Vorschlag zu unterbreiten, wie nach 2035 Fahrzeuge zugelassen werden können, die dann exklusiv mit klimaneutralen Kraftstoffen, sogenannten E-Fuels betrieben werden. Dazu sollte die EU-Kommission zügig aktiv werden."

Die FDP will das für 2035 geplante Aus für Zulassungen von Pkw und leichter Nutzfahrzeugen mit Verbrennermotor ohne eine Ausnahmeregelung für synthetische Kraftstoffe nicht mittragen. Wissing besteht auf Technologieoffenheit bei den Antrieben.

"Wir brauchen E-Fuels. Es gibt ja gar keine Alternative dazu, um unsere Bestandsflotte klimaneutral zu betreiben", sagte er am Vormittag im ARD-Morgenmagazin. E-Fuels, die als synthetische Kraftstoffe mithilfe von erneuerbaren Energien hergestellt werden, seien klimaneutral, so Wissing.

