Bundesregierung: G7 beraten Dienstag per Video über Ukraine

BERLIN (Dow Jones)--Die sieben führenden demokratischen Industriestaaten (G7) werden am Dienstag um 14.00 Uhr in einer Videoschalte über die Entwicklung in der Ukraine beraten. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Hebestreit bei einer Pressekonferenz in Berlin an. Am Anfang werde auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj daran teilnehmen, erklärte Hebestreit. Die Bundesregierung verurteile die russischen Raketenangriffe auf Städte in der Ukraine "auf das Schärfste", sagte Hebestreit. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe zugesagt, notwendige Hilfen zur "Wiederherstellung der zivilen Infrastruktur" zu leisten.

October 10, 2022 06:02 ET (10:02 GMT)