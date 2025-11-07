Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|
07.11.2025 07:02:38
Bundesregierung lädt Pharmabranche zum Dialog ins Kanzleramt
BERLIN (dpa-AFX) - Bei einem Treffen mit der Pharmabranche im Kanzleramt will die Bundesregierung die Lage der wichtigen Industrie besprechen. Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) kündigte an, am 12. November mit Konzern- und Verbandsvertretern "insbesondere die Rahmenbedingungen in Deutschland" zu erörtern. Das geht aus einem Schreiben hervor, dessen Inhalt der Deutschen Presse-Agentur bekannt ist und über das zuerst "Politico" berichtete.
Der Koalitionsvertrag sehe vor, "die industrielle Gesundheitswirtschaft - insbesondere die pharmazeutische Industrie und Medizintechnik - als Leitwirtschaft zu stärken", heißt es dort weiter. Dazu würden die bereits seit Jahren bestehenden Formate - die Pharmastrategie und der Pharmadialog - "zu einem Gesamtprozess zusammengeführt". Neben Frei sollen für die Bundesregierung auch Gesundheitsministerin Nina Warken, Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (beide CDU) und Forschungsministerin Dorothee Bär (CSU) teilnehmen.
US-Zölle als wichtigstes Thema der Branche
Das wichtigste Thema der Pharmaindustrie derzeit sind die US-Zölle, die rund ein Viertel ihrer Exporte in die USA liefert. Dort sind die Arzneipreise viel höher als in Europa. Groß sind daher die Sorgen vor US-Zöllen auf Arzneien aus der EU, für die eine Obergrenze von 15 Prozent gelten soll.
Bisher profitiert die deutsche Pharmabranche vom Handelsstreit: Dieses Jahr dürften Umsatz, Produktion und Investitionen um rund drei Prozent steigen - auch, weil aus Angst vor Zöllen Exporte in die USA vorgezogen wurden und umgelenkte Lieferungen in die ursprünglichen Empfängerländer nun nachgeholt werden./bvi/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Merck KGaAmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
05.11.25
|DAX aktuell: DAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
05.11.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX klettert nachmittags (finanzen.at)
|
05.11.25
|Börse Frankfurt: So performt der DAX nachmittags (finanzen.at)
|
05.11.25
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zum Start in Rot (finanzen.at)
|
04.11.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verliert letztendlich (finanzen.at)
|
04.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
Analysen zu Merck KGaAmehr Analysen
|03.11.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Merck Buy
|UBS AG
|29.10.25
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Merck Buy
|UBS AG
|29.10.25
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Merck Buy
|UBS AG
|29.10.25
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|12.09.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|25.08.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.25
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|01.08.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|26,20
|-0,70%
|Merck KGaA
|109,50
|-0,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.