Bundesregierung plant Ausstieg bei Uniper

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesregierung zeigt sich zufrieden mit der Geschäftsentwicklung des verstaatlichen Energiekonzerns Uniper. "Das ist ein positives Signal", sagte ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums. Mit Bezug auf die Beteiligung des Bundes an dem Versorger sagte der Sprecher, dass der Bund bis spätestens Ende 2028 seinen Anteil auf 25 Prozent plus 1 Aktie zurückfahren müsse. Bis Ende dieses Jahres werde der Bund einen "Ausstiegsfahrplan" festlegen.

Uniper hatte am Dienstag vorläufige Geschäftszahlen für das erste Halbjahr mitgeteilt und seine Prognose für das Gesamtjahr angepasst. Demnach erwartet der Versorger auf Basis vorläufiger Zahlen für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2023 ein bereinigtes EBIT von 3,701 Milliarden Euro, nach einem Minus von 757 Millionen Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der bereinigte Jahresüberschuss wird bei 2,487 Milliarden Euro gesehen, nach einem Minus von 490 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern ein bereinigtes EBIT und einen bereinigten Jahresüberschuss in der Größenordnung eines mittleren einstelligen Milliardenbetrags.

Uniper war in Folge des russischen Überfalls auf die Ukraine im Jahr 2022 und der Reduzierung russischer Gaslieferungen als Reaktion auf die gegen Russland verhängten Sanktionen in erhebliche wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten und musste von der Bundesregierung im Juli 2022 durch ein Rettungspaket stabilisiert werden. Seit Jahresende 2022 sind aber keine weiteren Eigenkapitalzuführungen von Bund geflossen wie der Konzern Dienstag weiter mitteilte. Im Rahmen der EU-Genehmigung des Pakets hatte sich der Bund verpflichtet, seinen Anteil bis spätestens 2028 auf maximal 25 Prozent plus eine Aktie zu reduzieren.

Kontakt zum Autor: eric.reinhard@wsj.com

DJG/err/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 26, 2023 10:36 ET (14:36 GMT)