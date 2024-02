Bundesregierung prüft Wiedereröffnung von Botschaft in Nordkorea

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung erwägt eine Wiedereröffnung der deutschen Botschaft in Nordkorea.

"Ein Team des Auswärtigen Amts befindet sich derzeit auf einer technischen Inspektionsreise in Pjöngjang", sagte ein Ministeriumssprecher am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters in Berlin. Das Team inspiziere über mehrere Tage das Gelände der Botschaft in der Hauptstadt Pjöngjang. Die Vertretung hatte im März 2020 wegen der Coronavirus-Pandemie schließen müssen. "Die Reise stellt keine Vorentscheidung über eine etwaige Wiedereröffnung der Botschaft dar", betonte der Sprecher. Vor der Reise habe sich das Auswärtige Amt "eng mit unseren Partnern abgestimmt, auch in der Region". Das kommunistisch geführte Nordkorea hatte seine Grenzen mit Ausbruch der Pandemie komplett dichtgemacht.

