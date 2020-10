Bundesregierung rechnet mit weiteren Finanzrisiken beim BER

BERLIN (Dow Jones)--Rund drei Wochen vor der Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER warnt die Bundesregierung vor neuen Mehrkosten für die Betreibergesellschaft. Mit Blick auf die Corona-Pandemie bestehe für den Zeitraum 2021 bis 2024 "das Risiko eines zusätzlichen Finanzbedarfs", schreibt das Bundesverkehrsministerium in der Antwort auf eine kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion. Über das Dokument, in das Dow Jones Newswires Einblick hatte, berichtete zuerst das Handelsblatt.

Zur Höhe des Finanzbedarfs für die Berlin-Brandenburger Flughafengesellschaft (FBB) machte das Ministerium keine Angaben. Gleichwohl hat die Regierung laut der Antwort auf die FDP-Anfrage "aufgrund der volatilen Flugverkehrsentwicklung Haushaltsvorsorge in Höhe des Bundesanteils von 26 Prozent getroffen". Denn wegen der Corona-Krise sei nicht davon auszugehen, "dass die FBB in der Lage ist, sich selbständig und vollumfänglich am Kapitalmarkt zu finanzieren", heißt es in der Antwort weiter. Gesellschafter der Flughafengesellschaft sind die Länder Berlin und Brandenburg sowie der Bund.

Aufsichtsrat berät Zahlen fürs nächste Jahr

Die FBB rechnet für das laufende Jahr mit einem Finanzbedarf zwischen 260 Millionen und 300 Millionen Euro, auch aufgrund des volatilen Luftverkehrs. Für das kommende Jahr habe die Gesellschaft "bislang keine abschließenden Zahlen vorlegen" können. Am heutigen Donnerstag will der FBB-Aufsichtsrat aber über den Wirtschaftsplan 2021 beraten.

Die FDP reagierte besorgt auf die Einschätzungen der Regierung. "Die Flughafengesellschaft wird für Berlin und Brandenburg zur ruinösen Blackbox", sagte der Obmann der FDP-Fraktion im Haushaltsausschuss des Bundestages, Christoph Meyer. Wenn der BER Ende Oktober in Schönefeld endlich öffne, "könnten auch die Ewigzahlungen des Bundes allmählich auslaufen", so Meyer. "Dann droht entweder eine Insolvenz oder Berlin und Brandenburg zahlen allein weiter." Das aber könnten sich die Haushalte beider Länder eigentlich nicht leisten.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2020 06:31 ET (10:31 GMT)