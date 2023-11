Bundesregierung: Schwache Ausgangslage belastet Einstieg in Jahresendquartal

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung blickt verhalten auf die Konjunkturaussichten für das vierte Quartal. "Die Stagnation der deutschen Wirtschaft hielt auch im dritten Quartal an, belastet durch einen rückläufigen privaten Konsum und eine schwache außenwirtschaftliche Nachfrage", erklärte das Bundeswirtschaftsministerium in seinem Monatsbericht. "Auch wenn sich die Rahmenbedingungen angesichts deutlich sinkender Inflationsraten, steigender Realeinkommen und einer leichten Aufhellung der Stimmung in der Wirtschaft etwas verbessern, wird der Einstieg in das Jahresendquartal durch die schwache statistische Ausgangslage zum Ende des dritten Quartals belastet."

Nach ersten, vorläufigen Informationen habe der private Konsum angesichts nachwirkender Kaufkraftverluste und einer anhaltenden Konsumentenunsicherheit weiterhin die wirtschaftliche Entwicklung auch im dritten Quartal gedämpft. "Der Außenhandel dürfte angesichts der anhaltenden weltwirtschaftlichen Schwäche im Quartalsvergleich ebenfalls rückläufig gewesen sein; sowohl Exporte als auch Importe waren zuletzt deutlich schwächer", so das Ministerium. Erfreulich sei, dass die Ausrüstungsinvestitionen erneut zugenommen hätten und das Wachstum weiter stützten. Neben der Industrie sei auch die Wertschöpfung im Bau und im Handel wohl weiter rückläufig gewesen. Die unternehmensnahen Dienstleistungsbereiche dürften sich dagegen günstiger entwickelt haben.

Die Produktion in der Industrie sei im September gegenüber dem Vormonat spürbar um 1,7 Prozent zurückgegangen, während die Herstellung im Baugewerbe stagniert habe. Die Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe hätten sich zum Quartalsende leicht um 0,2 Prozent erhöht. Die Nachfragestabilisierung und Stimmungsindikatoren wie die Ifo-Geschäftserwartungen und die ZEW-Konjunkturerwartungen deutete "auf eine Bodenbildung bei der Industriekonjunktur hin". Im Einzelhandel sei die Entwicklung bis zuletzt noch schwach verlaufen. Im Zuge steigender Löhne und rückläufiger Inflationsraten dürfte aber in den kommenden Quartalen mit einer Erholung des privaten Konsums zu rechnen sein.

Auf dem Arbeitsmarkt mache sich die wirtschaftliche Schwächephase weiter bemerkbar und die Herbstbelebung falle schwach aus. Der Beschäftigungsaufbau sei zu einem Stillstand gekommen, und die Arbeitslosigkeit steige in saisonbereinigter Rechnung weiter leicht an. Aktuelle Frühindikatoren deuteten darauf hin, dass die wirtschaftliche Schwäche den Arbeitsmarkt noch über den Winter belasten dürfte. "Eine Erholung am Arbeitsmarkt ist erst im Frühjahr zu erwarten", prognostizierte das Wirtschaftsministerium.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2023 04:17 ET (09:17 GMT)