Bundesregierung sieht erste Wirkung der Sanktionen gegen Niger

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung sieht die Putschisten in Niger nicht in der Lage, das Land dauerhaft zu regieren.

"Jetzt fangen die Sanktionen an zu wirken", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Montag in Berlin. Die Stromversorgung aus Nigeria sei gekappt worden. Niger als eines der ärmsten Länder der Welt bezieht mehr als 50 Prozent seines Stroms aus dem Nachbarland. Es gebe zudem Probleme mit der Bargeldversorgung. Der Sprecher

warnte davor, dem gestürzten Präsidenten Mohamed Bazoum Gewalt anzutun: "Wir würden das als Eskalation wahrnehmen."

Eine Wiedereinsetzung Bazoums wolle man auf diplomatischen Weg erreichen, sagte der Sprecher weiter. Zwar sei eine völkerrechtliche Absicherung einer militärischen Intervention denkbar. Aber am Wochenende hätten Gespräche der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (Ecowas) mit den Putschisten begonnen, fügte er mit Blick auf ein abgelaufenes Ultimatum der Ecowas-Staaten hinzu. "Wir glauben, dass die Ermittlungsbemühungen eher erst am Anfang stehen." Die Bundesregierung setze auf einen Erfolg dieser Gespräche.

Das Verteidigungsministerium räumte ein, dass die von der Militärregierung verfügte Sperrung des Luftraums über Niger die Abzugsplanungen der Bundeswehr aus Mali treffe. "Jeden Tag, den wir nicht fliegen können, geraten wir in Rückstand", sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Bisher fliegt die Luftwaffe Material über Niger aus. Der Sprecher wollte sich nicht zur Suche nach möglichen alternativen Routen äußern.

Bazoum war am 26. Juli von der Präsidentengarde gestürzt worden, die Armee schloss sich den Putschisten an. Der amtierende Chef der Militärregierung, Abdourahamane Tiani, lehnt bislang Konzessionen ab und warnte vor einem Angriff.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Hans Busemann; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)