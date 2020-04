Bundesregierung sieht US-Stopp von WHO-Zahlungen kritisch

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Bundesregierung sieht den Stopp von amerikanischen Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) kritisch. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Mittwoch, dass die Bundesregierung in der aktuellen Corona-Pandemie weiterhin vom Nutzen des Multilateralismus überzeugt sei.

"Was die Weltgesundheitsorganisation betrifft, so tut sie eine unglaublich wichtige Arbeit in diesen Zeiten", so Seibert. Für die Bundesregierung sei wichtig, die "Weltgesundheitsorganisation, in dieser Arbeit auch zu unterstützen und ausreichend zu finanzieren."

Auch Außenminister Heiko Maas (SPD) hat die Einstellung der amerikanischen WHO-Zahlungen zuvor kritisiert. "Schuldzuweisungen helfen nicht. Das Virus kennt keine Grenzen. Wir müssen gegen #COVID19 eng zusammenarbeiten. Eine der besten Investitionen ist es, die @UN, allen voran die unterfinanzierte @WHO, zu stärken, z.B. bei der Entwicklung und Verteilung von Tests und Impfstoffen", erklärte Maas auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Am Donnerstag werden die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden Industrieländer (G7) über die Folgen der Corona-Pandemie beraten. Zur Videokonferenz hatte US-Präsident Trump eingeladen. Seibert ließ offen, ob Bundeskanzlerin Angela Merkel dort die deutsche Kritik am Stopp der amerikanischen WHO-Zahlungen zur Sprache bringen werde.

