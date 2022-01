Bundesregierung: Ukraine ein zentrales Thema bei Gespräch von Scholz und Biden

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat offiziell bestätigt, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) übernächsten Montag zu seinem Antrittsbesuch in die USA reist. "Er wird in Washington am Montag, den 7. Februar US-Präsident Joe Biden treffen", kündigte Regierungssprecher Steffen Hebestreit bei einer Pressekonferenz in Berlin an. Der Termin werde auch von deutscher Seite nun bestätigt. Zuvor hatte ihn schon das Weiße Haus bekanntgegeben. Ein zentrales Thema soll den Angaben zufolge die Ukraine-Krise sein. Scholz will demnach bereits am Sonntag aus Berlin abreisen, genauere Details sollen noch mitgeteilt werden.

"Klar ist, die Vereinigten Staaten sind Deutschlands wichtigster außereuropäischer Partner und Nato-Verbündeter", hob Hebestreit hervor. Die bilateralen Beziehungen seien sehr eng und vertrauensvoll. "Dies zeigt sich gerade auch in der aktuellen Krise um die Ukraine und den sehr engen und von großer Einigkeit geprägten Abstimmungen zum Umgang mit Russland", hob der Regierungssprecher hervor. "Die aktuellen Fragen zur Sicherheit Europas, dem Umgang mit Russland werden natürlich eines der zentralen Themen der Gespräche von Olaf Scholz und Joe Biden sein."

Themen sollen den Angaben zufolge voraussichtlich auch die deutsche Präsidentschaft in der Gruppe der sieben führenden Industrieländer (G7), die Klimapolitik, die globale Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie sowie freier und fairer Handel sein.

January 28, 2022 06:02 ET (11:02 GMT)