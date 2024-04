Bundesregierung: US-Hilfen für Ukraine ist Zeichen der Entschlossenheit

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung wertet die in den USA beschlossenen milliardenschweren Hilfen für die Ukraine als Zeichen der Entschlossenheit gegen den russischen Angriffskrieg von Russlands Präsidenten Wladimir Putin . Die Unterstützung für die Ukraine werde nicht nachlassen, wie der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner sagte. Der Beschluss im US-Kongress über Milliarden für die finanzielle und militärische Unterstützung der Ukraine sei eine gute Nachricht und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) unterstütze dies ausdrücklich.

"Die Entscheidung zeigt: Wir sind sehr entschlossen in unserer Unterstützung der Ukraine. Die USA bleiben ein verlässlicher Partner der Ukraine in ihrem Kampf gegen den russischen Aggressor. Wir senden zugleich auch eine starke Botschaft an Putin. Er sollte nicht damit rechnen, dass er diesen Krieg aussitzen kann, weil die Unterstützung aus Europa und den USA nachlässt", sagte Büchner. Man stehe fest an der Seite der Ukraine und zwar "so lange wie nötig".

Zuvor hatte der US-Kongress nach monatelanger Debatte sich auf Hilfen für die Ukraine im Umfang von rund 61 Milliarden US-Dollar verständigt.

