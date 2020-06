Bundesregierung verurteilt Stuttgarter Randale scharf

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat die Ausschreitungen in der Stuttgarter Innenstadt in der Nacht zu Sonntag massiv kritisiert. Die Szenen seien "abscheulich" und "scharf zu verurteilen", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. "Wer sich an solchen Gewaltausbrüchen beteiligt, wer Polizisten brutal angreift und Geschäfte zerstört und plündert, der kann sich dafür nicht mit irgendetwas rechtfertigen." Die Beteiligten hätten sich gegen ihre Stadt, ihre Mitbürger und die Gesetze gestellt.

Seibert dankte im Namen der Bundesregierungen allen Polizisten und Rettungskräften und wünschte den Angegriffenen baldige Genesung. "Die Bundesregierung und Millionen von Menschen stehen hinter Ihnen", so der Regierungssprecher. Nach Angaben der Stuttgarter Polizei war ein Einsatz wegen eines Rauschgiftdeliktes offenbar der Auslöser für die Ausschreitungen am Wochenende. 19 Polizeibeamte wurden verletzt, 30 Geschäfte und Einrichtungen teils erheblich beschädigt.

