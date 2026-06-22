KNDS Aktie
WKN DE: KNDS01 / ISIN: NET000KNDS01
|
22.06.2026 13:41:44
Bundesregierung will 40 Prozent: Berlin und Paris einigen sich auf Beteiligung an Panzerbauer KNDS
KNDS produziert Waffensysteme wie den Leopard 2 und gehört neben dem französischen Staat der deutschen Familie hinter Krauss-Maffei Wegmann. Im Gegensatz zum Kampfjetprojekt verständigen sich beide Seiten, um ein führendes Verteidigungsunternehmen zu formen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!