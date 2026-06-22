KNDS Aktie

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WKN DE: KNDS01 / ISIN: NET000KNDS01

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22.06.2026 13:41:44

Bundesregierung will 40 Prozent: Berlin und Paris einigen sich auf Beteiligung an Panzerbauer KNDS

KNDS produziert Waffensysteme wie den Leopard 2 und gehört neben dem französischen Staat der deutschen Familie hinter Krauss-Maffei Wegmann. Im Gegensatz zum Kampfjetprojekt verständigen sich beide Seiten, um ein führendes Verteidigungsunternehmen zu formen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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