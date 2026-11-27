BERLIN/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Bundesregierung schlägt im Ringen um ein faires Urheberrecht im Zeitalter Künstlicher Intelligenz (KI) ein neues europäisches Vergütungsmodell vor. Das geht aus einer Stellungnahme der Bundesregierung zur EU-Konsultation zum Urheberrecht hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Anbieter generativer KI-Dienste sollen demnach künftig auch für die Erzeugung von Inhalten zahlen - etwa wenn ihre Systeme Texte, Musik oder Videos produzieren, die mit von Menschen geschaffenen Werken konkurrieren.

Deutschland und 14 weitere EU-Staaten hatten die EU-Kommission jüngst aufgefordert, möglichst rasch einen Gesetzesvorschlag zur Stärkung des Urheberrechts im Zeitalter Künstlicher Intelligenz vorzulegen.

Bisher wird vor allem darüber gestritten, unter welchen Bedingungen Firmen urheberrechtlich geschützte Inhalte zum Training von KI-Systemen nutzen dürfen. Die Bundesregierung schlägt nun einen neuen Vergütungsanspruch vor, der bei der Erzeugung von KI-Inhalten ansetzt. Ziel sei es, dass Rechteinhaber "einen fairen Anteil an der Wertschöpfung" durch die Nutzung von KI-Systemen in der EU erhielten, heißt es in dem Papier.

Sorge um Einnahmen von Medienunternehmen

Das Geld soll über Verwertungsgesellschaften an die Rechteinhaber fließen. Profitieren sollen davon nur Rechteinhaber, die ihre Werke kostenlos für das KI-Training zur Verfügung stellen. Wer der Nutzung seiner Werke für das Training widerspricht, soll stattdessen weiterhin individuelle Lizenzvereinbarungen mit KI-Anbietern aushandeln können.

Ein weiteres Problem sieht die Bundesregierung darin, dass KI-Systeme aktuelle Medieninhalte im Internet suchen, auswerten und in eigenen Antworten zusammenfassen. Dadurch gingen den Medienunternehmen Besucher auf ihren Internetseiten und damit auch Werbe- und Abo-Einnahmen verloren, heißt es in dem Papier.

"Wir brauchen einen Rechtsrahmen, der sicherstellt, dass Medienanbieter wirtschaftlich überlebensfähig bleiben und Medienpluralismus und Meinungsvielfalt erhalten werden können - insbesondere im Zeitalter generativer KI", schreibt die Bundesregierung. Medienunternehmen müssten angemessen vergütet werden. Geprüft werden soll, ob es hier Lücken im EU-Urheberrecht gibt. Auch die Durchsetzbarkeit des Presseverlegerrechts soll untersucht werden.

Gleiche Regeln für alle KI-Anbieter

Die Bundesregierung will zudem, dass Anbieter, die ihre KI-Modelle auf dem EU-Markt anbieten, nachweisen müssen, dass sie das EU-Urheberrecht einhalten - unabhängig davon, wo ihre Modelle trainiert wurden. Auch soll es für Rechteinhaber einfacher werden, der Nutzung ihrer Werke für das KI-Training zu widersprechen und zu überprüfen, ob dieser Widerspruch respektiert wurde. Zugleich warnt die Bundesregierung davor, dass neue Regeln KI-Basismodelle verteuern oder deren Verfügbarkeit einschränken könnten.

Die EU-Kommission hat ihre Befragung abgeschlossen, einen Gesetzentwurf aber noch nicht vorgelegt. Laut ihrem Arbeitsprogramm ist für das zweite Quartal 2027 ein Gesetzespaket vorgesehen, das auch das Urheberrecht betrifft. Wie die konkreten Regelungen aussehen werden, ist offen./svv/DP/zb