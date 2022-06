Bundesregierung will Planungen und Genehmigungen beschleunigen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will in den kommenden Wochen weitere Vorschläge zur Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren vorstellen. Damit sollen die Klimaschutzziele, der Umbau der Energieversorgung sowie die Digitalisierung und Modernisierung Deutschlands vorangebracht werden. In einer "Erklärung zum Planungsbeschleunigungspaket II - Sommer", teilte die Bundesregierung nach einer Kabinettssitzung mit, dass sie nach dem als sogenanntes "Osterpaket" bekannten Planungsbeschleunigungspaket I zum Ausbau des Ökostroms nun ein "Sommerpaket" erarbeiten wolle.

Neben dem ersten Teil des Pakets zum Ausbau der Windenergieerzeugung an Land, das am Mittwoch vom Kabinett beschlossen wurde, will das Kabinett am 6. Juli den beschleunigten Ausbau der Infrastruktur sowie für raumordnungsrechtliche Verfahren insgesamt auf den Weg bringen.

"Durch die Beseitigung von Doppelprüfungen bei der Planerstellung und einer engeren Verzahnung von Raumordnungs- und Zulassungsverfahren wird die Dauer von Raumordnungsverfahren (zukünftig: Raumverträglichkeitsprüfung) einschließlich der zeitintensiven Vorbereitungsphase erheblich verkürzt", erklärte die Bundesregierung.

Außerdem soll die Digitalisierung von Planungs- und Genehmigungsverfahren vorangebracht und mehr qualifizierte Fachkräfte bereitgestellt werden, zum zügigere Planungs- und Genehmigungsverfahren zu ermöglichen.

Im Herbst soll dann ein Beschleunigungspaket folgen, das Verwaltungsabläufe, Digitalisierung und personellen Ausstattung mit Blick auf Genehmigungs- und Planungsverfahren in den Fokus nimmt.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2022 06:36 ET (10:36 GMT)