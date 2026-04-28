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28.04.2026 18:35:38
Bundesregierung will private Investitionen in die Ukraine stärken
BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will deutsche Kapitalgeber verstärkt für Investitionen in ukrainische Rüstungsbetriebe oder Gemeinschaftsunternehmen gewinnen. Über die Bedingungen dafür wurde vom Verteidigungsministerium in Berlin aus mit Regierungsvertretern der Ukraine gesprochen. An der Schalte hätten auch Banken, Fonds und weitere relevante Akteure des Finanzsektors teilgenommen, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) nach dem Gespräch.
Pistorius sagte: "Aus der Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen den brutalen russischen Angriffskrieg ist eine strategische Partnerschaft geworden."
Bundeswirtschaftsminister Katherina Reiche (CDU) verwies nach dem Gespräch auf die Bedeutung der ukrainischen Industrie für die Verteidigungsfähigkeit in Europa. "Investitionen in ukrainische Technologien sind deshalb auch Investitionen in unsere eigene Sicherheit", sagte sie. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) machte deutlich, Deutschland wolle auch selbst verstärkt von Investitionen und Kooperationen in der Ukraine profitieren./cn/DP/jha
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