Bundesregierung will Wachstumsphase von Startups stärker fördern

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung verstärkt ihr Engagement im Bereich der Wachstumsfinanzierung von Startups und startet einen Fonds mit 660 Millionen Euro für die Wachstumsphase von jungen Firmen. Dieser sogenannte "HTGF Opportunity Fonds" ist ein neuer Baustein des Zukunftsfonds des Bundes, der zum Ziel hat, die Wachstumskapitalfinanzierung bis zum Jahr 2030 und darüber hinaus deutlich auszubauen. Dazu werden öffentliche Mittel gemeinsam mit privatem Kapital in die Startups investiert, wie das Bundeswirtschaftsministerium und Bundesfinanzministerium in einer gemeinsamen Presseerklärung betonten.

Der High-Tech Gründerfonds (HTGF) ist den Ministerien zufolge einer der aktivsten Frühphaseninvestoren Deutschlands und hat seit 2005 bereits in mehr als 750 Startups aus den Bereichen Digital Tech, Industrial Tech, Life Sciences und Chemie investiert. Schon heute gelte der HTGF mit seinen vier Frühphasenfonds als einer der erfolgreichsten Investoren im deutschen Venture-Capital-Markt. Dem soll nun ein weiterer Baustein hinzugefügt werden.

"Nun wird ihm mit Hilfe des Zukunftsfonds ermöglicht, die Besten auch in späteren Finanzierungsrunden über den HTGF Opportunity mit zusätzlichen Millionen Euro zielgerichtet zu unterstützen. Dies ist ein zentraler Baustein unserer Startup-Strategie und ein weiterer wichtiger Impuls für den gesamten Startup Standort Deutschland", sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

Startups langfristig in Deutschland ansiedeln

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) betonte, dass Deutschlands Gründer der Motor für künftiges Wachstum seien. Sie prägten die Innovationskraft und schafften neue Arbeitsplätze.

"Nur wenn wir es schaffen, vermehrt privates Kapital zu mobilisieren, verbessern sich die Finanzierungsbedingungen für Startups in Deutschland nachhaltig. Es liegt an uns, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen, um die Wirtschaftswende zu schaffen und sicherzustellen, dass wachsende und aufstrebende Unternehmen sich langfristig in Deutschland ansiedeln", so Lindner.

Laut Alex von Frankenberg, Geschäftsführer des HTGF, wird es mit dem HTGF Opportunity Fonds gelingen, den allerbesten HTGF-Portfoliounternehmen die Mittel zur Verfügung zu stellen, um deutlich größer zu werden und marktführende Positionen zu erreichen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 12, 2024 04:15 ET (08:15 GMT)