Bundestag beschließt Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundestag hat die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro beschlossen. Damit wird ein grundlegendes Wahlversprechen der SPD umgesetzt. Koalition und Linke stimmten für den Entwurf, Union und AfD enthielten sich, wie Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau bekanntgab. Das Mindestlohnerhöhungsgesetz sieht vor, den für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geltenden Mindestlohn zum 1. Oktober 2022 einmalig auf einen Bruttostundenlohn von 12 Euro zu erhöhen.

Zudem soll sich künftig die Geringfügigkeitsgrenze an einer Wochenarbeitszeit von zehn Stunden zu Mindestlohnbedingungen orientieren. Mit der Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns soll die Minijob-Grenze auf 520 Euro monatlich erhöht und dynamisch ausgestaltet werden.

Außerdem vorgesehen sind Maßnahmen, die die Aufnahme einer sozialversicherungsrechtlichen Beschäftigung fördern und verhindern helfen, "dass Minijobs als Ersatz für reguläre Arbeitsverhältnisse missbraucht werden". Dazu soll die Möglichkeit eines zulässigen unvorhersehbaren Überschreitens der Entgeltgrenze für eine geringfügig entlohnte Beschäftigung gesetzlich geregelt werden. Die Höchstgrenze für eine Beschäftigung im Übergangsbereich soll von monatlich 1.300 Euro auf 1.600 Euro angehoben werden.

Es gehe "um einen robusten Arbeitsmarkt und anständige Löhne", sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) im Bundestag. "Diese Erhöhung auf 12 Euro ab dem 1. Oktober, das ist für 6 Millionen Menschen in Deutschland... möglicherweise der größte Lohnsprung in ihrem Leben." Der Mindestlohn sei aber immer nur eine absolute Lohnuntergrenze. "Wir wollen wieder mehr Tariflöhne in Deutschland", betonte der Arbeitsminister. Die Koalition werde dafür sorgen, dass Aufträge des Bundes nur an Unternehmen gingen, die nach Tarif bezahlten. Im Koalitionsvertrag sei dies verankert.

Lindner betont Erhöhung der Minijob-Grenze

"Für Millionen von Menschen, die sich ganz unkompliziert etwas dazuverdienen möchten, ist heute ein besonderer Tag", erklärte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) über den Kurznachrichtendienst Twitter zur Erhöhung der Minijob-Grenze von 450 Euro auf 520 Euro. "Nach zehn Jahren wird das auch höchste Zeit."

Die Union warf Heil aber einen politischen Eingriff in die Lohngestaltung vor. "Ein staatlicher Eingriff in die Lohnfindung muss sehr gut begründet sein. Dafür wurde die Mindestlohn-Kommission unter der CDU-Regierung geschaffen. Jetzt hat der sozialdemokratische Arbeitsminister Heil die Kommission entmachtet", sagte der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe der Unionsfraktion, Axel Knoerig (CDU), der Rheinischen Post. Heil wolle Löhne politisch festsetzen. Damit dies nicht geschehe, müsse die Kommission öfter über die nächsten Lohnschritte entscheiden. Mit dem jetzigen Gesetz werde sie das erst wieder 2024 tun. Diese zeitliche Lücke sei zu groß, so Knoerig.

Der Deutsche Bauernverband warnte, der Mindestlohn werde bei Obst und Gemüse Marktverwerfungen auslösen. "Diese Erhöhung kommt zur Unzeit", kritisierte Verbandspräsident Joachim Rukwied. "Wenn man die sogenannte Zeitenwende wirklich ernst nehmen würde, dann müsste diese Erhöhung des Mindestlohns spätestens jetzt ausgesetzt werden." Damit die Landwirte überhaupt weiter wirtschaften könnten, müssten sie die zusätzlichen Kosten an die Verbraucher weitergeben. Sollten Preiserhöhungen marktbedingt nicht möglich sein, werde die Produktion ins Ausland abwandern.

