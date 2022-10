Bundestag beschließt Finanzierung von 200-Milliarden-Schirm über WSF

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundestag hat der Finanzierung des 200 Milliarden Euro schweren Abwehrschirms gegen die hohen Energiepreise über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds WSF zugestimmt und dafür eine erneute Ausnahme von der Schuldenbremse im Jahr 2022 erlaubt. Die Koalitionsfraktionen stimmten dem Gesetz für eine Änderung des Stabilisierungsfondsgesetzes zur Reaktivierung und Ertüchtigung des WSF zu, die Union votierte dagegen, und AfD und Linke enthielten sich, wie Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) bekanntgab. Für die Ausnahme von der Grundgesetzregelung stimmten 390 Abgeordnete, 239 waren dagegen und 36 enthielten sich.

"Die Grundlage für Strom- und Gaspreisbremse sowie weitere Hilfen ist geschaffen", erklärte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) über den Kurznachrichtendienst Twitter. Der Bundestag hat soeben den 200 Milliarden Euro Abwehrschirm auf den Weg gebracht. In diesem Energiekrieg müssen wir unsere wirtschaftliche Stärke nutzen, um sie dauerhaft zu erhalten."

Ziel der beschlossenen Gesetzesänderung sei es, "den Wirtschaftsstabilisierungsfonds um einen weiteren Zweck zur Abwehr schwerer wirtschaftlicher Schäden zu erweitern", heißt es in dem vom Finanzministerium erarbeiteten Text zu dem Gesetzentwurf. Die Regierung hatte Ende September den Abwehrschirm angekündigt, der über den WSF mit Krediten finanziert werden soll. Das Sondervermögen des Bundes, das zuletzt zur Krisenbewältigung während der Corona-Pandemie aktiviert worden war, soll laut dem Gesetz mit einer entsprechenden Kreditermächtigung für dieses Jahr ausgestattet werden und um Regelungen zur Finanzierung der Maßnahmen ergänzt werden.

Nutzungsmöglichkeiten sind begrenzt

Die Möglichkeiten der Nutzung des WSF sind demnach aber begrenzt auf die Finanzierung der Gaspreisbremse, Liquidität und Zuschüsse für die Strompreisbremse, die Finanzierung weiterer Stützungsmaßnahmen für Unternehmen in Form von Liquiditäts- und Eigenkapitalhilfen sowie Härtefallhilfen und Maßnahmen für aufgrund des Krieges in Schwierigkeiten geratene und für die Marktstabilität relevante Gasimporteure. Die Maßnahmen sollen bis zum 30. Juni 2024 möglich sein. Der Haushaltsauschuss des Bundestags muss einzelnen Maßnahmen zustimmen.

Wirtschaftsstaatssekretär Michael Kellner (Grüne) betonte im Bundestag mit Blick auf die Unternehmenshilfen, es gehe "nicht darum, weiter zu diskutieren, welche Branchen besonders unterstützt werden müssen und welche nicht, sondern maßgeblich darum, allen Unternehmen zu helfen, und zwar so schnell und so unbürokratisch wie möglich". Redner der Union übten hingegen scharfe Kritik an der Art der Finanzierung.

Der Bundestag hatte bereits im Juli bei der Verabschiedung des Budgets 2022 eine Ausnahme von der Schuldenregel beschlossen, was mit einer "außergewöhnlichen Notsituation" durch die anhaltenden Belastungen durch die Corona-Pandemie sowie durch die Folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine begründet worden war. In der nun beschlossenen Vorlage heißt es, seither hätten sich die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine verschärft, "insbesondere durch Einstellung der russischen Gaslieferungen, die einen bedeutenden Anteil an der Gasversorgung in Deutschland darstellten".

