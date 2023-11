Bundestag beschließt Gesetz zur Stärkung von Finanzstandort und Start-ups

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundestag hat Pläne der Bundesregierung zur Erleichterung marktbasierter Finanzierungen am deutschen Kapitalmarkt gebilligt. Das Zukunftsfinanzierungsgesetz sieht ein umfangreiches Maßnahmenpaket vor, mit dem der Finanzstandort gestärkt und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Start-ups, Wachstumsunternehmen und kleine und mittlere Unternehmen verbessert werden sollen. Der Bundestag beschloss das Gesetz mit den Stimmen von Koalition und Union, wie Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt bekanntgab. Ausgearbeitet hatten das Paket Finanzminister Christian Lindner und Justizminister Marco Buschmann (beide FDP).

Ein attraktiverer Kapitalmarkt und verbesserte Finanzierungsmöglichkeiten sollen es nach den Plänen der Regierung vor allem Start-ups und Wachstumsunternehmen erleichtern, neues Kapital für Investitionen aufzunehmen. Auch sollen junge Unternehmen wie auch etablierte KMU im Wettbewerb um internationale Fachkräfte von neuen steuerrechtlichen Regeln für die Mitarbeiterkapitalbeteiligung profitieren. Der Steuerfreibetrag für Mitarbeiteranteile soll von 1.440 auf 2.000 Euro erhöht werden. Auch vinkulierte Anteile sollen von der sofortigen Besteuerung ausgenommen werden.

"Das Umfeld für Start-ups müssen wir verbessern", erklärte Lindner. "Mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz gehen wir nun die Trendumkehr an. Start-ups und jungen Wachstumsunternehmen erleichtern wir den Weg an die Börse, damit sie dort frisches privates Kapital erhalten können." Die Regelungen zur Mitarbeiterkapitalbeteiligung im Steuerrecht würden attraktiver. Beschäftigte sollten von ihrem Anteil am Unternehmenserfolg unmittelbar profitieren können. "Damit geben wir Start-ups ein wichtiges Instrument im Wettbewerb um hochqualifizierte Beschäftigte an die Hand."

Alternativer Weg an den Kapitalmarkt

Geplant ist insgesamt ein leichterer Kapitalmarktzugang für Start-ups und Wachstumsunternehmen. So soll die Mindestmarktkapitalisierung für Börsengänge von 1,25 Millionen Euro auf 1 Million Euro gesenkt werden, um auch kleineren Unternehmen den Weg zum Kapitalmarkt zu eröffnen. Mit einer Börsenmantelaktiengesellschaft soll zudem künftig ein Instrument zur Verfügung stehen, das Start-ups und Wachstumsunternehmen einen alternativen Weg an den Kapitalmarkt eröffnet. Zudem sollen Kapitalerhöhungen einer AG erleichtert und so die Rahmenbedingungen für die Eigenkapitalaufnahme verbessert werden.

Außerdem soll die Möglichkeit geschaffen werden, elektronische Aktien in einem elektronischen Wertpapierregister oder Kryptowertpapierregister zu begeben. Auch die Finanzmarktaufsicht soll modernisiert werden - etwa durch den Abbau von Digitalisierungshemmnissen und verbesserte Rahmenbedingungen bei der englischsprachigen Kommunikation mit der Finanzaufsicht Bafin. "Wir erleichtern Kapitalerhöhungen von Aktiengesellschaften, und die Einführung von Börsenmantelaktiengesellschaften eröffnet neue Chancen für Unternehmen, Kapital zu generieren", erklärte Buschmann.

Millionen Deutsche sollen mit dem Gesetz laut Bundestag zudem eine bessere staatliche Sparförderung bekommen: Die Einkommensgrenzen für die Berechtigung der Arbeitnehmer-Sparzulage sollen sich verdoppeln, auf 40.000 Euro für Ledige und 80.000 Euro für Verheiratete. Die Verdoppelung der Arbeitnehmer-Sparzulage kam laut den Angaben als Änderungsantrag in den Gesetzentwurf der Bundesregierung, nachdem sich in einer öffentlichen Anhörung mehrere Sachverständige dafür ausgesprochen hatten. Dadurch soll sich der Kreis der Anspruchsberechtigten auf 13,8 Millionen Personen erweitern.

